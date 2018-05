Sexy TV-Wetterfee postet heißes Foto aus der Dusche

Die 24-jährige Sol Perez ist weltbekannt. Sie arbeitet für einen argentinischen Sportsender als Wettermoderatorin. Mit ihren TV-Auftritten und heißen Fotos verzückt sie ihre Fans in den sozialen Medien.

Jetzt hat Perez ein Foto von sich mit durchsichtigem T-Shirt unter der Dusche gepostet. Ihren 2,8 Millionen Instagram-Followern gefällt's: "Was für eine perfekte Frau", schreibt ein User. "Göttlich", kommentiert ein Anderer.

Instagram ist verrückt nach ihr: Das Foto, das sie offenbar in ihrem Badezimmer zuhause zeigt, erhielt bereits mehr als 337.000 Likes. In einer kryptischen Nachricht, schreibt sie zu dem Foto, jemanden in ihrem Leben hinter sich zu lassen.

Ihre Fotos aus der Küche sind ebenfalls ein Hit auf Instagram.