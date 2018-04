Sexy Zwillingen droht Haft in Dubai

Die beiden Londoner Anwältinnen Alena und Sasha Parker droht in Dubai bis zu drei Jahren Haft. Den Frauen wird vorgeworfen, in alkoholisiertem Zustand, "arabische Frauen beschimpft" und "eine Polizistin verletzt zu haben". Die beiden feierten eine Party im Al-Barsha-Viertel. Wegen ihres stark alkoholisierten Zustandes und ausfälligen Verhaltens wurde die Polizei gerufen. Alena und Sasha wehrten sich gegen die Polizei-Kontrolle. Der Polizist forderte eine weibliche Unterstützung an.

Als die Polizistin am Ort des Geschehens eintraf, griff eine der beiden Zwillinge die Beamtin an. "Sie hat mich plötzlich angegriffen. Ich weiß nicht warum", sagt die Polizistin. Alena und Sasha beschimpften während der Szene angeblich arabische Frauen.

Die Polizistin wurde zu Boden geworfen und gekratzt. Sie wurde bei der Attacke verletzt. Alena und Sasha hatten eine erste Anhörung und kamen auf Kaution frei. Jetzt droht ihnen bis zu drei Jahren Haft.

