So emotional trauert Vater um Alfie (2)

Das sterbenskranke britische Kleinkind Alfie Evans, dessen Schicksal weit über die Grenzen Großbritanniens hinaus Mitgefühl geweckt hatte, ist tot. Der 23 Monate alte Bub sei in der Nacht auf Samstag im Krankenhaus in Liverpool gestorben, teilten seine Eltern mit. Sie hatten in einem monatelangen Rechtsstreit vergeblich versucht, eine Weiterbehandlung ihres Kindes zu erzwingen.

© APA/AFP/Action4Alfie/ACTION4ALFIE

"Flügel gewachsen"

Das Beatmungsgerät des Buben war dann am Montag abgeschaltet worden. Ihrem Baby seien in der Nacht auf Samstag um 02.30 Uhr "Flügel gewachsen", schrieben Kate James und Thomas Evans auf Facebook. "Wir sind untröstlich. Wir danken allen für ihre Unterstützung."