So fies bekriegen sich die Trumps wirklich

Wie schlimm steht es wirklich um die Ehe der Trumps? Seit Monaten wird darüber spekuliert, dass die Ehe des First Couples nur mehr Schein sei, besonders die Gerüchte über Trumps Affären sollen Melania zusetzen. Die „New York Times“ analysieren nun in einem großen Porträt über die First Lady, wie es um die Ehe wirklich steht. Das Ergebnis ist dabei schockierend.

Die Zeitung beruft sich dabei auf zahlreiche Quellen und beschreibt einen wahren Kleinkrieg der beiden Ehepartner. So soll Melania ihren Wohnsitz im Ostflügel des Weißen Hauses nach ihrem Umzug nach Washington nach ihrem Geschmack eingerichtet haben. Dies schien dem US-Präsidenten gar nicht zu passen. Als Melania einmal nicht da war, ließ Trump die Einrichtung durch pompöse Möbel ersetzen.

Instinktmenschen

Doch auch Melania tut scheinbar wenig, um ihren Ehemann zu unterstützen. Der US-Präsident habe die First Lady gebeten, die „Be Best"-Kampagne gegen Cybermobbing nicht weiter zu unterstützen. Melania zeigte ihrem Donald dabei aber die kalte Schulter.

Melania habe laut „New York Times“ gänzlich andere politische Ansichten als ihr Mann, in vielerlei Hinsicht würde sich das First Couple aber auch ähneln. Beide seien absolute Instinktmenschen, die auf ihr Bauchgefühl setzen.