So hätte 9/11 verhindert werden können

Mittlerweile sind fast 17 Jahre seit den verheerenden Anschlägen vom 11. September, bei denen fast 3.000 Menschen starben, vergangen. Doch noch immer halten sich diverse Verschwörungstheorien, die der offiziellen Darstellung widersprechen, hartnäckig.

Eine neue TV-Serie, die auf Amazon Prime zu sehen ist, wirf nun einen Blick auf die Vorgeschichte. „The Looming Tower“ geht der Frage nach, wie es zu den Anschlägen kommen konnte. Die Miniserie basiert dabei auf dem gleichnamigen Sachbuch von Lawrence Wright, der dafür mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde.

Fehlerkette

Die Serie zeigt dabei, wie eine Fehlerkette in den US-Geheimdiensten zu den verheerenden Anschlägen führte. So habe man die Drohungen Osama bin Ladens nicht ernst genommen und ihnen zu wenig Beachtung geschenkt. Der Al-Kaida-Boss hatte bereits im März 1997 in einem CNN-Interview den USA den Jihad erklärt.

Die Serie deckt auch gravierende Mängel in der Zusammenarbeit der Geheimdienste auf. So würden FBI und CIA oftmals konkurrieren anstatt zu kooperieren. Vor allem die CIA kommt bei Lawrence nicht gut weg. Sie zeichnete sich vor allem durch blockieren, sabotieren und ignorieren aus.