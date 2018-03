So verbringt Puigdemont Ostern im Knast

Der katalanische Rebellen-Chef Carles Puigdemont sitzt seit Sonntagnachmittag in der JVA Neumünster im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein. Der prominente Gefangene wird auch über die Oster-Feiertage noch in Haft sein. Für ihn fällt Ostern bescheiden aus. Er hat bereits den Anzug gegen die Anstaltskleidung gewechselt – obwohl es ihm in der U-Haft freigestellt ist.

Puigdemont wird morgens um 6.30 Uhr geweckt, am Wochenende dann um 7.00 Uhr. Da gibts dann Frühstück, bevor er um 8 Uhr eine Stunde Freigang hat. Zwischen 9 und 10.30 Uhr kann er sich im Zellentrakt frei bewegen.

Am Karfreitag bekommt er traditionell Fisch zu essen und für Samstag steht Milchreis am Programm. Zu Mittag bekommt er am Ostersonntag Pfefferhacksteak mit Bohnen und Kartoffeln.

© JVA Neumünster

Um 17 Uhr ist Abendessen. Seine Zelle ist etwa 8 m² klein. Ihm stehen ein Bett, ein Schreibtisch, ein Schrank, ein Fernseher sowie eine Toilette mit einer Wasch-Nische zur Verfügung.

© JVA Neumünster

Puigdemont kann Anrufe außerhalb der JVA tätigen. Eine Internetverbindung bekommt er im Gefängnis nicht. Diese Jahr wird Puigdemonts Ostern wahrlich bescheiden.