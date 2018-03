So vulgär feiert Protz-Proll Weltfrauentag

Am 8. März war Weltfrauentag. An diesem Tag geht es um die Gleichberechtigung der Frau. Viele Organisationen haben zu Ehren dieses Tages ihr Logo geändert. Burger King hat sich für einen Tag in Burger Queen umbenannt, McDonald's hat sein berühmtes M auf den Kopf gestellt und einen Tag unter einem W (für Woman) Burger verkauft. Davon ließ sich offenbar auch Travers Beynon inspirieren.

Der Protz-Proll, der für seine Sex-Partys bekannt ist und quasi als neuer Hugh Hefner gilt, hat auch ein W auf Instagram gepostet. Allerdings setzt sich dieses W aus den gespreizten Beinen von zwei nackten Frauen zusammen. Daneben steht ein Frau im String-Tanga, die staubsaugt. Der Candyman selbst lehnt sich auf dem Bett zurück und blickt in die Kamera.

Seine Follower greifen Beynon für das Foto an: "Schäm Dich! Du machst Frauen zu Objekten!" ist der Tenor der Kommentare. Dass der Candymann sich dadurch davon abhalten lässt, weiter solche Fotos zu posten, darf aber bezweifelt werden.