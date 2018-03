So wild feiern Japaner Penis-Festival

Achtung, die folgenden Bilder sind NSFW (Not Safe for Work – für die Arbeit unpassende Inhalte). Unweit von Tokyo feiert die Stadt Kawasaki jährlich ein Phallus-Festival. Heuer fällt das Fest gar auf den 1. April, was es aber nicht zu einem Aprilscherz macht.

© Getty

Das "Kanamara Matsuri"-Fest, übersetzt mit Festival des Stahl-Penis, wird bereits zum 41. Mal abgehalten.

© Getty

Das Festival ist als besonders skurril verschrien. Große Penisse aus Pappmaschee werden durch die Straßen gezogen. Kleine Lollipops in Penis-Form werden gelutscht.

© Getty

Immer wieder verkleiden sich auch Gäste als das männliche Geschlechtsorgan. Das Festival sammelt Geld für die HIV-Forschung und ist ein tief traditionelles Fest.

© Getty

Die Wurzeln des Events führen bis in das 17. Jahrhundert zurück. In einer Sage geht es dabei um einen Dämon mit scharfen Zähnen, der sich in eine hübsche Frau verliebt. Er entführt sie. Ein Schmied entwirft einen Stahl-Penis, mit dem er die Zähne des Dämons ausschlägt und die Frau rettet.

© Getty