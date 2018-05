Bei Spazierengehen mit seinem Hund hat ein Mann in einem Frankfurter Park am Mittwoch eine Frauenleiche entdeckt. Die Tote war nach Polizeiangaben vollständig bekleidet, blutverschmiert und hatte Stichverletzungen am Arm. "Die äußeren Umstände deuten auf ein Tötungsdelikt hin", sagte ein Polizeisprecher. Die Identität der Frau war zunächst nicht bekannt.