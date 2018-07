Starbucks will Trinkhalme abschaffen

Um in Zukunft nachhaltiger zu werden und weniger umweltschädlichen Plastikmüll herzustellen, will nun die Kaffee-Kette Starbucks ihre grünen Einweg-Trinkhalme bis 2020 abschaffen. Es handelt sich dabei, laut Starbucks, um etwa eine Milliarde Plastikhalme, welche jährlich in den 28 000 Filialen weltweit über den Tresen gehen.

Eine Alternative ist bereits angekündigt

Als Ersatz hat sich der Kaffee-Gigant auch schon etwas überlegt: In Zukunft soll anstatt der aus Plastik produzierten Trinkhalme und Deckel ein spezieller Deckel aus alternativen Materialien herhalten, aus dem direkt getrunken werden soll. Der neue Becher soll bereits in den USA und in Kanada getestet werden. Diese Änderung dürfte wohl, bedenkt man die Größe und den Einfluss des Konzerns, einen riesigen Schritt in Richtung besseres Umweltbewusstsein auf der Welt bedeuten. Auch weitere Unternehmen wie McDonald's oder Dunkin' Donuts gaben bereits bekannt, zukünftig umweltfreundlichere Verpackungen herzustellen.

© gettyimages