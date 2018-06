Steinmeier fordert mehr Geld für Schulen

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat von Bundesländern und Kommunen mehr Investitionen in Schulen gefordert. "Gute Schule" müsse "künftig mehr wert sein, als das heute der Fall ist", sagte Steinmeier am Donnerstag in Berlin bei der Preisverleihung in einem Ideenwettbewerb für Schüler laut vorab verbreitetem Redetext.



"Alle Verantwortlichen in Ländern und Kommunen sollten jetzt gemeinsam handeln", so das deutsche Staatsoberhaupt. Sie sollten "mehr investieren in die Infrastruktur von Schulen, mehr investieren in neue Lehrerstellen, mehr investieren in Schulsozialarbeit".



In Deutschland sind die Länder für Bildungspolitik und Lehrpersonal verantwortlich, Kommunen finanzieren Schulgebäude und Ausstattung.