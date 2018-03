Stephen Hawking ist tot

Der britische Astrophysiker Stephen Hawking ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Das teilte ein Sprecher seiner Familie am Mittwoch mit. "Wir sind tief betrübt, dass unser geliebter Vater heute gestorben ist", zitierte die britische Nachrichtenagentur Press Association eine Mitteilung seiner Kinder Lucy, Robert und Tim.

Hawking sei am frühen Mittwochmorgen friedlich in seinem Haus in Cambridge verstorben, teilte seine PR-Agentur Pagefield unter Berufung auf seine Familie mit. Der Astrophysiker litt an der unheilbaren Muskel- und Nervenkrankheit ALS.

Bereits seit Jahrzehnten war er fast völlig bewegungsunfähig, er saß im Rollstuhl. Schon seit langem konnte er sich nur noch mühsam mit Hilfe eines Computers verständigen. Zuletzt nahmen seine Kräfte immer mehr ab.