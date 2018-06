Stinkender Fluggast löste Notlandung aus

Menschen, die ohnmächtig werden und sich übergeben sind prinzipiell keine Seltenheit an Bord von Flugzeugen, allerdings der Grund in diesem Fall ist wirklich extrem.

Denn nicht etwa Turbulenzen oder ein Grippevirus waren Schuld an den zahlreichen Patienten an Bord der Transavia-Maschine von Gran Canaria nach Amsterdam. Nein, ein weiterer Passagier war der Auslöser. Denn der Mann stank so stark, dass viele seiner Mitreisenden diesen nicht mehr ertragen konnten und sich übergeben mussten. Einige verloren sogar das Bewusstsein. Das berichtete der „Telgraaf“.

Die Flugbegleiter versuchten den Mann, der roch als hätte er sich „seit Wochen nicht mehr gewaschen“, im Flugzeugklo in Quarantäne zu setzen. Aber es half nichts. Die Piloten entschieden sich für eine Notlandung im portugiesischen Faro. Dort wurde der stinkende Passagier aus dem Flugzeug eskortiert.