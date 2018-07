Stonehenge-Rätsel endlich gelöst

Jeder kennt den sagenhaften Steinkreis von Stonehenge im Süden Englands. Das Bauwerk wurde in der Jungsteinzeit errichtet und dürfte wohl als Kult- und Versammlungsplatz gedient haben. 1986 erklärte die UNESCO Stonehenge zum Weltkulturerbe.

Neue Route

Bisher unbekannt war jedoch, woher das Steinmaterial für die innere Reihe des Monuments stammt. Der Geologe Geologen Herbert Thomas stellte die These auf, dass das Material aus den Hügeln in Mynydd Preseli in Wales stammen soll. Völlig unklar war jedoch, wie das Material nach Südengland gebracht werden konnte.

Forscher der Universität Leicester widersprechen nun dieser Theorie. Neue Gesteinsproben hätten ergeben, dass das Material nicht aus Mynydd Preseli, sondern aus Carn Goedog und Craig-Rhos-y-felin stammt. Diese Orte befinden sich weiter östlich im Landesinneren. Der neuen These nach wurden die Steine auch nicht mit Schiffen, sondern über den Landweg transportiert. Die Forscher sprechen dabei von einem „Stone Highway“ nach Südengland.