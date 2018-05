Es sollte eine entspannte Geburtstagsfeier in einer illustren Runde werden, aber es kam alles anders. In Duisburg brach am Mittwoch beim Verteilen des Festtagskuchens eine wilde Schlägerei aus.

Rund 20 Personen beteiligten sich daran und sorgten für einen Polizeieinsatz. Grund für den plötzlichen Aggressionsausbruch soll der Geburtstagskuchen gewesen sein. Einige Frauen sollen etwas davon angeboten bekommen haben, wohingegen andere leer ausgingen.

Die Gäste gingen einander sogar mit Stangen und Latten los, um eines der begehrten Stücke zu ergattern. Zum Glück wurde bei dem Kampf keiner verletzt.