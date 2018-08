Streit von Trump mit Sport-Star eskaliert

Eine offenbar unbedachte Bemerkung wird für US-Präsident Donald Trump immer mehr zum Eigentor: In einem Fernsehinterview kritisierte der Basketballstar LeBron James Donald Trump zum wiederholten Male. Nach Ausstrahlung der Sendung bei Trumps Lieblingssender Fox spottete Trump via Twitter über James. Der Moderator habe ihn klug aussehen lassen, „was nicht leicht ist“, twitterte Trump böse.

Ein Sturm der Entrüstung brach über Trump los, der jetzt seinen Höhepunkt erreicht: Ausgerechnet Trumps Ehefrau Melania lobte LeBron James und stellte sich damit in dem eskalierten Streit auf die Seite von LeBron James. „Es sieht so aus, als ob LeBron James daran arbeitet, im Namen unserer Generation Gutes zu tun“, schrieb sie in einer offiziellen Stellungnahme. James hatte zuvor eine Schule für Kinder aus Problemfamilien eröffnet.