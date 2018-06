Süd- und Nordkorea lassen wieder Familientreffen zu

Zum ersten Mal seit fast drei Jahren wollen Süd- und Nordkorea wieder Begegnungen zwischen Familien organisieren, die der Korea-Krieg (1950-53) auseinandergerissen hatte. Die Familientreffen sollen vom 20. bis zum 26. August wieder am Kumgang-Gebirge in Nordkorea stattfinden.

Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung beider Seiten nach Gesprächen über humanitäre Fragen am Freitag in einem Erholungsgebiet an dem Gebirge hervor. Die neuen Treffen zwischen getrennten Familien sind Teil der Vereinbarungen, die Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Kim Jong-un bei ihrem Gipfeltreffen Ende April getroffen hatten. Zuletzt fanden solche Familien-Wiedersehen im Oktober 2015 statt.