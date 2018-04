Süd- und Nordkorea wollen den offiziell noch geltenden Kriegszustand auf der Halbinsel bis zum Ende dieses Jahres beenden. Außerdem streben sie gemeinsam eine "vollständige nukleare Abrüstung" an, wie Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in einer gemeinsamen Stellungnahme am Rande ihres Gipfel-Treffens im Grenzort Panmunjom am Freitag mitteilten.