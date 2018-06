Susannas Killer von eigener Familie verraten

Susannas Killer ist gefasst. Der Iraker Ali B. (20) wurde am Freitag in seinem Heimatort Zakho verhaftet. Laut "Bild" kam man ihm vor allem dank eines Tipps aus seiner eigenen Familie auf die Spur.

Überraschende Festnahme

Tarek Ahmed, der Polizeichef von Dohuk, machte mit der eigens zusammengestellten Anti-Terror-Einheit "Mukafaha" Jagd auf Ali B. In Zakho wurden Verwandte des Killers ausfindig gemacht. Ein Angehöriger von Ali B. erschien dann auf der Polizeiwache. Als dieser erfuhr, dass Ali B. die 14-Jährige in Deutschland ermordet haben soll, entschlossen sich die Verwandten zu kooperieren, so Tarek Ahmed zu "Bild".

Um 5.30 Uhr erfolgte der Zugriff in der Innenstadt Zakhos. Ali B. wurde im Schlaf überrascht. Ahmed erklärte: "Er war ganz ruhig, ließ sich widerstandslos festnehmen – er war total überrascht."

Kurze Zeit später hat Ali B. den Mord an Susanna gestanden. Der 20-Jährige habe ausgesagt, dass er mit Susanna befreundet war und in Streit geraten sei. "Er sagte, er habe das junge Mädchen getötet, als es gedroht habe, die Polizei zu rufen", sagte Ahmad. Bei einer späteren Pressekonferenz ergänzte der Polizeichef, der Verdächtige habe zugegeben, das Mädchen erwürgt zu haben.

Auslieferung

Der 20-Jährige hatte zuletzt in einer Wiesbadener Flüchtlingsunterkunft gelebt. Sein Asylantrag war im Dezember 2016 abgelehnt worden, wogegen er geklagt hatte. Gegen ihn sind mehrere Strafverfahren anhängig, unter anderem wegen Raubüberfalls. Medienberichten zufolge soll er sich bereits im Gewahrsam von Beamten der deutschen Bundespolizei befinden und von diesen zum Zweck der Strafverfolgung zurück nach Deutschland gebracht werden. Unbestätigten Meldungen zufolge soll ein Flugzeug mit dem Verdächtigen bereits am Samstagabend in Frankfurt landen.