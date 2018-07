Susannas Mörder vergewaltigte 11-Jährige

Die Bluttat schockte ganz Deutschland: Die erst 14-jährige Susanna wurde vergewaltigt, umgebracht und ihre Leiche dann verscharrt. Der Täter, Irak-Flüchtling Ali B., soll aber bereits vorher sein Unwesen getrieben haben. Die Ermittler sind sich sicher, dass er auch ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt hat.

Leiche verscharrt

Ali B. fiel am 22. Mai über Susanna her. Erst am 3. Juni wird sie in einem Erdloch an einem Bahndamm in Wiesbaden gefunden. Der afghanische Flüchtlingsjunge Mansoor (13) führte die Polizei zu der Leiche. Er ist es auch, der den Beamten von der Tat und dem Killer erzählt. Ali B. ist zu diesem Zeitpunkt aber schon längst wieder in den Irak geflüchtet. Er wiegt sich in Sicherheit, wird aber in einer spektakulären Aktion von einer kurdischen Spezialeinheit geschnappt und nach Deutschland zurückgebracht.

BILD erfuhr jetzt auch hochrangigen Polizeikreisen: "Nach unseren Erkenntnissen sollen sich Ali Bashar, sein noch nicht strafmündiger Bruder und auch der angeblich 13-Jährige gemeinsam an dem Kind vergangen haben." Es wird also sowohl gegen Ali B. als auch gegen Tippgeber Mansoor ermittelt.

Gruppenvergewaltigung

Das elfjährige Mädchen enthüllte jetzt ein Martyrium, das es im März erlitten haben soll: Sie wurde offenbar das Opfer einer Gruppenvergewaltigung.

Mansoor ist laut BILD mindestens 14 Jahre alt und damit strafmündig. Er sitzt im hessischen Jugendknast. Auch Ali B. ist im Gefängnis - aus Angst vor Übergriffen anderer Häftlinge allerdings in Einzelhaft. Sein Bruder ist noch im Irak und für die Behörden derzeit nicht greifbar.