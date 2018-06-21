21. Juni 2018 17:10
© Getty
TV-Sender zeigt türkisches Wahlergebnis vier Tage zu früh
Hoppala. Der AKP-nahe Fernsehsender "TVnet" hat in einer Talkshow aus versehen eine Grafik mit dem türkischen Wahlergebnis von kommenden Sonntag eingeblendet. Auf die ersten schockierten Reaktionen hin, meldete der Sender, es habe sich um eine Testsendung gehandelt. Laut voreiliger Grafik soll der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan nach 100 Prozent ausgezählter Stimmen, 53 Prozent (26 568 993 Stimmen) bekommen haben.
Hükümet medyasının kanalında AA'nın seçim günü için yaptığı grafiklerin yansıması paylaşıldı. Açılan sandık yüzde 100, Erdoğan ilk turda yüzde 53'le seçiliyor!— Batuhan Çolak (@batuhancolak33) 21. Juni 2018
AA'dan gelen açıklamaya bakın "Art niyet ve hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır."
Yaptıkları açıklama bile skandal! pic.twitter.com/fTOhOO2q21
Posten Sie Ihre Meinung