TV-Sender zeigt türkisches Wahlergebnis vier Tage zu früh

Hükümet medyasının kanalında AA'nın seçim günü için yaptığı grafiklerin yansıması paylaşıldı. Açılan sandık yüzde 100, Erdoğan ilk turda yüzde 53'le seçiliyor!



AA'dan gelen açıklamaya bakın "Art niyet ve hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır."



Yaptıkları açıklama bile skandal! pic.twitter.com/fTOhOO2q21