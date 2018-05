Teenie mit Clown Make-Up rammt ihrem Freund beim Sex Messer in Bauch

Die Geschichte schockiert ganz England: Kieran B. (18) erzählt der "Sun" seine Horror-Erlebnisse während dem Sex mit seiner gewalttätigen Freundin Zoe A. (19). Sie rammte ihm während des Geschlechtsverkehres mit einem 25 Zentimeter langen Messer fünfmal auf ihn ein. Zoe wurde bereits vom Gericht in Carlisle zu elfeinhalb Jahren Gefängnis wegen mutmaßlicher, schwerer Körperverletzung, verurteilt. "Ich werde nie wieder versauten Sex haben", sagt der 18-Jährige.

Clown Make-Up wie "Joker" beim Sex

Zoe A. habe beim Sex ein Clown Make-Up getragen und hatte sah aus wie der Joker aus Batman, so Kieran. Seither habe er Alpträume und Angst vor Clowns, so der traumatisierte Jugendliche. "Zoe hatte eine Vorliebe für versauten Sex, aber ich dachte wir blödeln nur herum", so der 18-Jährige. Die Beiden lernten sich im März 2017 kennen und hatten seither täglich Kontakt. Sie wirkte "nett und lustig". Sie machte öfter Witze über außergewöhnliche Sexpraktiken und sie hatte eine dominante Art. Später musste er feststellen, dass sie ihre Scherze durchaus ersnt nahm.