Teenie plante Anschlag auf Bieber-Gig

Lloyd Gunton sieht aus, als könnte er kein Wässerchen trüben. Doch der 17-Jährige plante einen wilden Anschlag auf ein Pop-Konzert von Justin Bieber in Cardiff im vergangenen Juni – nur einen Monat nach dem verheerenden Terror-Anschlag von Manchester, bei dem 22 Menschen starben.

Märtyrerbrief. Das Gericht in Wales verurteilte den „Terror-Teenie“ zu lebenslanger Haft. Frühestens in elf Jahren kann er um Strafverkürzung ansuchen. Der unter Autismus leidende junge Mann hatte einen „Märtyrerbrief“ in seinem Rucksack zu dem Konzert mitgenommen, in dem er sich zum Islamischen Staat (IS) bekennt: „Ich bin ein Soldat des Islamischen Staates. Ich habe heute Cardiff angegriffen, weil eure Regierung Syrien und den Irak bombardiert“, stand darin zu lesen.