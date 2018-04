Melanie R. (27) und ihre Eltern sind gerade in Münster, ganz in der Nähe des tödlichen Vorfalls. Als sie gerade die Straße zu der Café-Terrasse überqueren wollen, reißt sie der Vater zurück, wie sie dem "Spiegel" berichten. "Ich habe den Wagen in die Straße abbiegen sehen", sagt der Vater, der instinktiv reagierte. Sie hatten Glück, nicht vor das Todes-Auto zu geraten. Wenige Sekunden später müssen die drei das schreckliche Geschehen mit ansehen.

"Wir sind stehen geblieben und haben gesehen, wie der Wagen in die Leute gefahren ist", sagt Melanie R. gegenüber "Spiegel". "Ich glaube, er war gar nicht so schnell, viele konnten rechtzeitig aufspringen und wegrennen." Sie können sich in Sicherheit bringen – hören nur noch die Schreie.

"Tschack tschack tschack"

Mitarbeiter eines Restaurants in der Nähe berichten: Sie hätten eigenartige Geräusche gehört: "Tschack tschack tschack". danach sei alles so schnell gegangen, dass sie sich nicht an alles genau erinnern. Sie wissen noch, dass sie schnell das Restaurant verlassen mussten.

Weitere Augenzeugen berichten, den Wagen schließlich gegen einen Baum prallen gesehen zu haben. Alles ging so schnell und die Menschen erinnern sich im Schock nur noch an Bruchstücke des Ereignisses.