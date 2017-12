Toter Flüchtling auf Güterzug gefunden

Am Brenner ist in der Nacht auf Sonntag ein Toter auf einem Güterzug entdeckt worden. Der Flüchtling, der sich auf dem Dach eines Containers befand, dürfte durch einen Stromschlag getötet worden sein, berichtete die italienische Polizei nach Angaben der Nachrichtenagentur ANSA.



Der Güterzug war von Italien nach Österreich unterwegs. Die Leiche wurde bei einer Zugkontrolle am Bahnhof Brenner gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Migrant im Alter zwischen 25 und 30 Jahren auf dem Dach des Containers aufgestanden und dabei in Kontakt mit der Oberleitung gekommen sei und von einem Stromschlag getroffen wurde, der ihn sofort getötet habe. Die Leiche, die noch nicht identifiziert werden konnte, wurde ins Krankenhaus von Sterzing gebracht.