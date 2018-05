Touristin in Indien geköpft und vergewaltigt

Eine Lettin, die in Indien ihre Depressionen behandeln lassen wollte, wurde brutal ermordet. Liga S., die in Dublin lebtem wurde unter Drogen gesetzt, vergewaltigt und geköpft. Man fand ihre verstümmelte Leiche in einem Wald bei Thiruvallam (Indien).

Liga (33) wollte eines der berühmten Ayurveda-Zentren der Region besuchen. Sie verschwand einige Wochen nach ihrer Ankunft. Laut der Polizei wurde sie von zwei Männern missbraucht und getötet.

Die beiden Männer werden als Drogensüchtige beschrieben. Einer soll zudem ein der Polizei bekannter Sex-Angreifer (auf Männer und Frauen) sein.