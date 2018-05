Tragischer Unfall: 2 Männer von Zug-Sog erfasst

Schrecklicher Unfall. Am Mittwoch um Mitternacht waren zwei Männer am Bahnsteig in Unterschleißheim in Bayern und warten auf eine S-Bahn. Als ein Zug durchfährt werden die beiden Männer (31 und 21) vom Sog des Zuges erfasst, wie die "Bild" schreibt.

Durch den Luftzug wurde der 31-Jährige in den Gleisbereich geschleudert und der andere prallte gegen den Zug und blieb schwer verletzt am Bahnsteig liegen. Der 21-Jährige verlor ein Bein. Beide Männer wurden in ein Münchner Spital gebracht und sind außer Lebensgefahr.