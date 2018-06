Ein tragischer Unfall ereignete sich letzte Woche im US-Bundesstaat Pennsylvania: Die 17-Jährige Brianne Marie Rapp wollte vor der Schule duschen, als sie plötzlich kollabierte und mit dem Kopf aufschlug.



Das Wasser lief weiter, während die Schülerin bewusstlos in der Duschkabine lag, berichtet "Fox News". Dabei sollen sich die langen Haare des Mädchens im Abfluss verfangen und diesen blockiert haben. Das Wasser stieg daraufhin so hoch an, dass Brianne ertrank.

Mutter fand tote Tochter

Als die Mutter der 17-Jährigen kurze Zeit später erwachte und das Badezimmer betrat, machte sie den furchtbaren Fund: Ihre Tochter lag tot in der Duschkabine.



Derzeit ist noch unklar, ob der Kollaps mit Tabletten, die sie aufgrund ihrer Schulddrüsenerkrankung einnehmen musste, zusammenhängt.