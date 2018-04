Trauerfeier für totgeprügelten Teenie

Mit einer bewegenden Trauerfeier haben am Samstag Angehörige, Freunde und andere Wegbegleiter Abschied vom bei einer Schlägerei in Passau (Bayern) getöteten Maurice K. (15) genommen. Rund 300 Menschen, darunter viele Jugendliche, waren in Obernzell bei Passau zur Messe gekommen.

Der Schüler hatte sich am vergangenen Montagabend mit einem Gleichaltrigen verabredet, um einen Streit auszutragen. Die Situation eskalierte. Maurice ging verletzt zu Boden und starb wenig später im Krankenhaus. Fünf Tatverdächtige im Alter von 15, 17, 21 und 25 Jahren sitzen in Untersuchungshaft. Für einen 14-Jährigen ordnete ein Haftrichter einen Unterbringungsbefehl in einer geschlossenen pädagogischen Einrichtung an. Allen wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen.