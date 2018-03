Dem kosovarischen Parlament ist es am Mittwochabend gelungen, das im August 2015 in Wien unterzeichnete Grenzabkommen mit Montenegro zu ratifizieren. Dafür stimmten 80 Abgeordnete, elf waren dagegen, meldeten Medien in Prishtina. Es war bereits der vierte Ratifizierungsversuch des Parlaments seit Jahresbeginn.

Abgeordnete der oppositionellen nationalistischen Bewegung Vetevendosje hatten im Laufe des Tages durch das Versprühen von Tränengas das Parlament mehrfach an der Abstimmung gehindert. Mehrere von ihnen wurden festgenommen, andere aus dem Gebäude verwiesen.

© EPA/VALDRIN XHEMAJ

Die Ratifizierung des Grenzabkommens ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die EU-Visa-Liberalisierung.