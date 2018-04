Trump: Bussis für Merkel

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu voraussichtlich schwierigen Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus eingetroffen. Eine erste Überraschung gab es gleich bei der Begrüßung. Trump empfing die Kanzlerin mit einem kleinen Applaus und gab ihr auch noch Begrüßungsküsschen auf die Wange. Ähnlich wie beim Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron will man eben auch hier die gute Stimmung in den Vordergrund rücken.

Im Oval Office wurde dann auch noch fleißig Hände geschüttelt und gehalten. "Wir haben eine sehr großartige Beziehung", sagte Trump am Freitag im Weißen Haus in Washington. "Wir hatten eine gute Beziehung von Anfang an, aber das haben nicht alle verstanden. Aber wir haben es verstanden", fügte er hinzu.

Trump über Merkel: "Sie ist eine außergewöhnliche Frau"

Er werde mit Merkel über Themen wie Iran, Handel und NATO reden, sagte Trump, ohne sich auf inhaltliche Positionen festzulegen. Trump bezeichnete Merkel als "außergewöhnliche Frau". Er gratulierte ihr zudem noch einmal zum Wahlsieg der CDU bei der Bundestagswahl im vergangenen September.



Merkel entgegnete, die Regierungsbildung habe etwas gedauert. "Jetzt war es mir ganz wichtig, als ersten Besuch außerhalb Europas nach Washington zu kommen und unsere Zusammenarbeit zu vertiefen", sagte sie.



Diesmal reichte es für den Handschlag

Anders als beim Besuch im März 2017 gaben sich Merkel und Trump beim Fototermin im Oval Office mehrmals vor laufenden Kameras die Hand. Anschließend wollen beide zunächst unter vier Augen und dann im Rahmen eines Mittagessens über Streitfragen wie den angedrohten US-Ausstieg aus dem Iran-Abkommen oder die von den USA angedrohten Schutzzölle auf Stahl und Aluminium für EU-Firmen sprechen. Erwartet wird auch, dass Trump die Verteidigungsausgaben Deutschland als unzureichend kritisieren wird.



Angespannte Beziehungen

Wie das Aufeinandertreffen ablaufen würde, konnte vorab nur schwer eingeschätzt werden. Die deutsche Kanzlerin war zuletzt im März vergangenen Jahres im Weißen Haus zu Gast. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen haben sich seit Trumps Amtsantritt deutlich verschlechtert. Für Spannungen sorgt etwa die protektionistische Handelspolitik des US-Präsidenten, dem die Absatzzahlen deutscher Autobauer in den USA ein Dorn im Auge sind.

© APA/AFP

Demonstratives Grinsen und Händeschütteln. Trump gibt sich handzahm.

Gemeinsames Essen

Nach einem vertraulichen Gespräch des Präsidenten und der Kanzlerin im Oval Office steht ein Arbeitsessen zusammen mit den wichtigsten Beratern auf dem Programm. Anschließend soll es eine gemeinsame Pressekonferenz geben, bevor Merkel nach Berlin zurückfliegt.



Insgesamt soll ihr Besuch bei Trump rund zweieinhalb Stunden dauern. Macron war in der ersten Wochenhälfte zu einem dreitägigen Staatsbesuch mit viel Pomp und Prunk in Washington.

Strafzölle

Trump hat zudem Zölle auf die Einfuhr von Aluminium und Stahl verhängt. Die Europäische Union wurde nach Protesten zwar vorerst davon ausgenommen, die Sonderregelung gilt aber nur noch bis kommenden Dienstag. Merkel will bei Trump für eine dauerhafte Befreiung werben. Ob dies vor Ende der Frist gelingt, wurde in deutschen Regierungskreisen jedoch skeptisch bewertet.



Atom-Abkommen

Ein weiteres drängendes Thema ist das internationale Abkommen zur Begrenzung des iranischen Nuklearprogramms. Trump droht damit, die Vereinbarung aufzukündigen, da er sie für unzureichend hält. Deutschland bemüht sich um eine Beibehaltung des Vertrags. Das Abkommen von 2015 soll verhindern, dass der Iran die Fähigkeit zur Entwicklung von Atomwaffen erlangt.



Aufgrund gesetzlicher Vorgaben muss Trump bis zum 12. Mai entscheiden, ob er die auf Basis des Abkommens ausgesetzten Sanktionen gegen Teheran wieder in Kraft setzt.