Trump angelt sich Disney-Star

In Trumps Team geht die Sonne auf. Caroline Sunshine gilt als jüngste Verstärkung im Team des US-Präsidenten. Der ehemalige Disney-Star, der von 2010 bis 2013 in der Serie „Shake it up“ mitspielte, ist die neue Presseassistentin im Weißen Haus.

Aber das Weiße Haus ist nicht etwa unbekanntes Terrain für die 22-Jährige.. Sie war bereits Praktikantin. Als Teil des American Enterprise Institutes, ein republikanischer Think Tank, war sie laut CNN schon während ihres Studiums dort.

Kaum in ihrer Tätigkeit angekommen, wird bereits gemunkelt, dass sie die Nachfolgerin von der zurückgetretenen Hope Hicks übernehmen soll. Die 29-Jährige war Kommunikationschefin, ehe sie ihren Hut zog.

© Instagram/Caroline Sunshine