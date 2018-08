Trump erntet Spott für kuriosen Ausweis-Sager

Dass US-Präsident Donald Trump reich ist, ist international bekannt. Laut "Forbes"-Magazin soll er ein Vermögen von 3,1 Milliarden Dollar haben.



Am Dienstag bewies er in eine Rede aber, dass er darüber hinaus noch abgehoben ist. In Tampa erklärte er während einer Wahlkampfkundgebung vor den Zwischenwahlen am 6. November, dass die Demokraten versuchen würden, illegalen Migranten das Wahlrecht zu geben.

"Du brauchst einen Ausweis und du brauchst dein Bild"

Laut "Washington Post" sagte er bei der Veranstaltung: "Nur amerikanische Bürger sollten bei amerikanischen Wahlen wählen, weshalb die Zeit für eine Ausweispflicht gekommen ist."



Mit der darauffolgenden Aussage erntete der US-Präsident viel Spott im Netz: "Wenn du rausgehst und Lebensmittel kaufen willst, dann brauchst du ein Foto auf einem Ausweis, du brauchst eine ID. Du gehst raus und du willst alles kaufen, dann brauchst du einen Ausweis und du brauchst dein Bild."

So spottet das Netz

Selbstverständlich braucht man jedoch auch in den USA keinen Ausweis, um Lebensmittel in Geschäften einzukaufen. Nur bei Alkohol oder Zigaretten wird der Ausweis kontrolliert, so wie fast überall.



Schnell wurde im Netz über die Aussage des US-Präsidenten gespottet. "Ich hasse es, einen Lichtbildausweis vorzeigen zu müssen, eine Blutprobe abzugeben und in einen Becher zu pinkeln, bevor ich meine Trumpsteaks im Geschäft kaufen kann", schrieb Komiker Adam Heath Avitable.

"Wow, ich war wohl noch nie einkaufen, außer er plant jetzt eine extreme Supermarkt-Sicherheitsüberprüfung", kommentierte US-Synchronsprecherin Kathy Gori die Aussage Trumps.

"Wo zur Hölle kauft Donald Trump seine Lebensmittel?! (Nur ein Scherz, wir wissen, dass er keine Lebensmittel kauft)", spottete der Bostoner Stadtrat Matt O'Malley auf Twitter.