US-Präsident Donald Trump will die Grenze zu Mexiko militärisch schützen. Dies solle solange gelten, bis es eine Grenzmauer und angemessene Sicherheit gebe, sagte Trump am Dienstag vor Journalisten. Er habe die Idee mit Verteidigungsminister Jim Mattis besprochen, sagte er mit Blick auf einen Konvoi von Einwanderern aus Mittelamerika, der sich zurzeit auf dem Weg zur US-Grenze befindet.



Der Zug von mehr als 1.200 Einwanderern wird von einer Interessenvertretung für Migranten organisiert. Seit Jahren kommen immer wieder Gruppen von Einwanderern in die USA, die aus Mittelamerika vor Gewalt, Drogen- und Menschenhandel fliehen.