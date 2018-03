US-Präsident Donald Trump will am Donnerstag handelspolitische Maßnahmen gegen China verkünden. Mit den Maßnahmen reagiere der Präsident auf den Diebstahl geistigen Eigentums durch die Volksrepublik, erklärte am Mittwoch ein Sprecher des Weißen Hauses. US-Medien zufolge will Trump Strafzölle gegen ausgewählte chinesische Produkte erheben.