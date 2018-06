Trump will Familientrennung per Dekret stoppen

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Trennungen von Migrantenfamilien in Kürze beenden zu wollen. Er werde "bald etwas unterzeichnen", um diese Praxis zu stoppen, sagte Trump am Mittwoch in Washington. Um welche Art von Dokument es sich dabei handeln soll, erläuterte der Präsident allerdings nicht.

Per Dekret könnte er die Trennung stoppen

Trump könnte einem Reporter zufolge per Dekret dafür sorgen, Minderjährige nicht mehr von ihren illegal eingewanderten Eltern zu trennen. Trump erwäge eine Regelung, mit der die Kinder während des Verfahrens bei den Eltern bleiben dürften, twitterte ein Journalist des Senders Fox News am Mittwoch.

Die bisherige Praxis dürfte nach Einschätzung der Regierung in Washington demnach juristisch angefochten werden. Hintergrund sei eine Vereinbarung von 1997, in der sich die Regierung verpflichtete, beim Umgang mit minderjährigen Einwanderern bestimmte Standards einzuhalten.

Die Behörden haben in den vergangenen Wochen verstärkt Kinder von ihren mutmaßlich illegal eingereisten Eltern getrennt. Die Praxis sorgt weltweit für Kritik. Die Regierung argumentierte bisher, damit solle gegen die illegale Einwanderung vorgegangen werden.