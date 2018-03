Trumps Affäre: So reagiert Melania

Die Pornodarstellerin bringt den Präsidenten in Bedrängnis: In einem Interview in der CBS-Sendung 60 Minutes plauderte sie erstmals öffentlich in allen Details über ein Sex-Treffen mit Donald Trump im Juli 2006.

Drohungen. Sie hätte ihm dabei mit einem Magazin (mit ihm selber am Cover) neckisch den Hintern versohlt. Sie fand ihn nicht attraktiv. Trotzdem stieg sie mit dem damals 60-Jährigen, der gerade mit Melania verheiratet war, ins Bett – weil er ihr eine Rolle in seiner TV-Show versprach. Am brisantesten aber: Ein Mann hatte Daniels gedroht, dass ihr etwas zustoßen könnte, sollte sie auspacken.

Trump bestreitet die Affäre. Er schenke auch ihren Angaben keinen Glauben, wonach sie im Zusammenhang mit der behaupteten Affäre bedroht worden sei, teilte das Weiße Haus

First Lady verschanzt sich

Ob sich der Präsident das Interview in der Sendung "60 Minutes" ansah, wurde nicht bekannt. Er war am Sonntagabend allein von einem Familienwochenende auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida ins Weiße Haus zurückgekehrt.

Trumps Ehefrau Melania hält sich mit Sohn Barron, der Schulferien hat, hingegen weiter in Florida auf. Die First Lady nimmt vorerst Abstand von ihrem Mann und schottet sich von den Medien ab. Das Weiße Haus versucht allerdings zu beruhigen. Die Ferienwoche in Florida sei lange geplant gewesen und entspreche der Tradition.