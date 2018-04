Der Heimatschutzberater von US-Präsident Donald Trump, Tom Bossert, tritt zurück. Dies teilte das Weiße Haus am Dienstag mit.



"Der Präsident ist dankbar für Toms Engagement für die Sicherheit unseres großartigen Landes", so Trump Medienberichten zufolge in einem Statement.

Weitere Infos in Kürze.