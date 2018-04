UNO zweifelt an Giftgas-Angriff

Damaskus. Die Bilder von Kindern, die mutmaßlich durch einen Giftgasangriff der syrischen Armee getötet wurden, schockieren die Welt. Aussagen von Mitarbeitern der Vereinten Nationen (UNO) nähren Zweifel, ob der Giftgasangriff so stattgefunden hat, wie Aktivisten und Hilfsorganisationen es darstellen. Bis zu 150 Menschen sollten demnach getötet worden sein. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) seien in den vergangenen Tagen zwar Menschen mit Atembeschwerden behandelt worden, die Ursachen seien aber noch unklar. Mitarbeiter des Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) und des Nothilfebüros (OCHA) haben keine eigenen Erkenntnisse zu dem Angriff. Allerdings sind UNO-Mitarbeiter selbst nicht in Ost-Ghuta. Chemiewaffenexperten sollen den Vorfall nun untersuchen.