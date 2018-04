USA haben Beweis für Giftgas Angriff

Die USA sind nach den Worten von Trumps Sprecherin Sarah Sanders in höchstem Maße davon überzeugt, dass Syrien hinter der Giftgas-Attacke am vergangenen Wochenende steckt. Russlands Behauptung, der Anschlag sei inszeniert worden, sei falsch.

Dennoch ist ein Raketenangriff der USA auf Syrien noch keine beschlossene Sache. Das Präsidialamt erklärte, dass noch keine Entscheidung gefällt worden sei. US-Präsident Donald Trump war zuvor mit seinen Sicherheitsberatern zusammengekommen.

Gas-Angriff durch syrische Armee erwiesen

Die US-Regierung sieht den Chemiewaffenangriff in Ost-Ghouta durch die syrische Armee als erwiesen an. "Die Attacke fand am Samstag statt und wir wissen mit Sicherheit, dass es sich um eine Chemiewaffe handelte", sagte Sprecherin Heather Nauert am Freitag in Washington. Zudem habe die Regierung den Beweis dafür, dass Machthaber Bashar al-Assad für den Angriff auf die Stadt Duma verantwortlich sei.

Russland warnt Trump

„Wir warnen die USA vor unüberlegten Schritten,“ sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow am Freitag in Moskau. Washington dürfe die internationale Gemeinschaft nicht mit verschiedenen Signalen zu einem möglichen Angriff in Syrien in Unruhe versetzen, so der Diplomat. „Wir glauben, dass die USA eine deutlich konstruktivere Rolle spielen könnten.“ Putins Außenminister Sergej Lawrow sagt: „Eine Einmischung der Westmächte hat eine neue Flüchtlingswelle nach Europa zur Folge.“

CNN-Reporter: "USA könnten sofort losschlagen"

Einsatz. Der militärische Aufmarsch im Mittelmeer geht indes unvermindert weiter: „Die Amerikaner könnten sofort losschlagen“, sagte etwa CNN-Korrespondent Frederik Pleitgen zu ÖSTERREICH: „Es ist bereits jetzt genug Militär in der Region“. Pleitgen, der bis vor zwei Tagen aus Syrien berichtete, sagte auch: „Es sind deutlich mehr Russen in Syrien, als der Westen glaubt.“ Eine direkte Konfrontation zwischen den USA und Russland wäre unausweichlich.