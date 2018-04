Die USA sind nach den Worten von Trumps Sprecherin Sarah Sanders in höchstem Maße davon überzeugt, dass Syrien hinter der Giftgas-Attacke am vergangenen Wochenende steckt. Russlands Behauptung, der Anschlag sei inszeniert worden, sei falsch.

Dennoch ist ein Raketenangriff der USA auf Syrien noch keine beschlossene Sache. Das Präsidialamt erklärte, dass noch keine Entscheidung gefällt worden sei. US-Präsident Donald Trump war zuvor mit seinen Sicherheitsberatern zusammengekommen.

Gas-Angriff durch syrische Armee erwiesen

Die US-Regierung sieht den Chemiewaffenangriff in Ost-Ghouta durch die syrische Armee als erwiesen an. "Die Attacke fand am Samstag statt und wir wissen mit Sicherheit, dass es sich um eine Chemiewaffe handelte", sagte Sprecherin Heather Nauert am Freitag in Washington. Zudem habe die Regierung den Beweis dafür, dass Machthaber Bashar al-Assad für den Angriff auf die Stadt Duma verantwortlich sei.