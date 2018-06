Umfrage-Schock für Erdogan

Zehn Tage vor der Präsidentenwahl in der Türkei schwindet die Unterstützung für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gezici käme Erdogan bei der Abstimmung am 24. Juni auf 47,1 Prozent. Das sind 1,6 Prozentpunkte weniger als eine Woche zuvor. Die Entscheidung würde damit erst in einer Stichwahl fallen.

Bei der zeitgleich stattfindenden Parlamentswahl kämen zudem Erdogans AKP und deren Bündnispartner, die nationalistische MHP, nur auf 48,7 Prozent der Stimmen. Das würde sie ihre Parlamentsmehrheit kosten. Gezici befragte zwischen dem 2. und 3. Juni 2.814 Menschen.