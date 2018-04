Jetzt ist es schon wieder passiert: Beim Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump beim französischen Premier Macron blamiert Melania ihren Mann. Als er auf dem Fototermin versucht, ihre Hand zu nehmen, scheint sie im ersten Moment die Finger zurückzuziehen. Sie zuckt mit den Fingern und verweigert ihm ihre Hand. Erst am Ende die erlösende Geste, als sie doch nachgibt und seine Hand nimmt.

Das ist nicht das erste Mal, dass die First Lady Donald Trump abblitzen lässt. Melania soll seit Aufkommen der Fremdgeh-Gerüchte ihrem Ehemann weitgehend aus dem Weg gehen. Bei gemeinsamen Auftritten kommt es immer wieder zu peinlichen Momenten. Im Februar dieses Jahres versuchte der US-Präsident, beim Aussteigen aus der Air Force One, mehrmals die Hand seiner Ehefrau zu nehmen. Melania ignoriert Donald aber einfach und lässt ihren Mann abblitzen.

Macrons dreitägiger Staatsbesuch in den Vereinigten Staaten wird am Mittwoch mit einer Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses fortgesetzt. Am Freitag wird die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in Washington zu einem Arbeitsbesuch erwartet.

Schuppen-Eklat bei Foto-Termin

Zu einer ungewöhnlichen Geste kam es am Dienstag im Weißen Haus: Als Beweis für "ihre sehr besondere Beziehung" entfernte der US-Präsident seinem französischen Kollegen bei einem Fototermin Schuppen vom Anzug. Sein Gast müsse perfekt aussehen, "er ist perfekt", sagte Trump, als er dem überraschten Macron über die Schulter wischte. Der französische Präsident bewahrte die Fassung und lächelte.

Für seinen Staatsbesuch hatte Macron eine junge Eiche von einem Gefechtsschauplatz aus dem Ersten Weltkrieg im Gepäck. Das Geschenk solle die Dankbarkeit an die USA ausdrücken, die Opfer für Frankreich gebracht hätten, lautete die Erklärung. Am Montag pflanzten die beiden Präsidenten gemeinsam den Baum im Garten des Weißen Hauses.