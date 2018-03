Unfall löscht ganze Familie aus

Bei einem Horror-Crash in Kalifornien sind am Montag mindestens fünf Menschen gestorben. Ein weißer SUV stürzte am legendären Highway 1 fast ungebremst über eine Klippe. Dabei wurde eine ganze Familie ausgelöscht.

Die Unfallursache konnte bisher noch nicht geklärt werden. Es gab keine Augenzeugen und auch Spezialisten fanden keine Erklärung für die Tragödie. Derzeit kann auch ein absichtlich herbei geführter Unfall nicht ausgeschlossen werden.

© California Highway Patrol

Unklar ist bisher auch die genaue Opferzahl. Wie die Polizei im Bezirk Mendocino mitteilte, wurden drei Kinder und ihre 38 Jahre alten Mütter tot gefunden. Nach drei weiteren Adoptivkindern wird gesucht. Die Polizei geht davon aus, dass alle sechs Kinder im Fahrzeug waren.