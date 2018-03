Die Neuauflage der Großen Koalition in Deutschland unter der Führung von Angela Merkel ist besiegelt. Die Partei- und Fraktionsspitzen von CDU, CSU und SPD unterzeichneten am Montag in Berlin den Anfang Februar ausgehandelten Vertrag für ihr künftiges Regierungsprogramm. Am Mittwoch soll Merkel im Bundestag wiedergewählt werden, danach folgt die Vereidigung der neuen deutschen Regierung.

