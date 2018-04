Seine Geschichte ging um die Welt. Die Eltern von Alfie Evans kämpften verzweifelt vor Gericht dafür, den todkranken Buben weiter zu behandeln.

Der knapp zwei Jahre alte Alfie hatte eine schwere neurologische Krankheit, die noch nicht klar diagnostiziert ist. Die Ärzte im Kinderkrankenhaus Alder Hey in Liverpool hielten weitere lebenserhaltende Maßnahmen für sinnlos, weil die Krankheit das Gehirn des Kindes fast vollständig zerstört haben soll. Sie wollten Alfie weiteres Leiden ersparen und ihn deshalb so bald wie möglich sterben lassen. Die Eltern dagegen waren sich sicher, dass Alfie nicht leidet und wollten, dass er so lange wie möglich lebt.



Gestorben

Auf Facebook teilte der Vater des kleinen Buben am Samstagmorgen mit, dass Alfie in der Nacht gestorben sei. "Mein Gladiator hat um 2.30 Uhr seinen Schild abgelegt und Flügel erhalten. Absolut untröstlich. Ich liebe dich", schrieb Thomas Evans.