Vater vergisst Tochter (1) in Hitzeauto - tot

Es war ein heißer Tag in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee. Matt Barker verließ am frühen Morgen gegen 7.30 Uhr gemeinsam mit seinen beiden Kindern das Haus. Seine fünfjährige Tochter brachte er in die Kindertagesstätte, aber Adoptivtöchterchen Katera nahm er wieder mit.

Wieder daheim angekommen, stieg er aus dem Auto. Da er einen Geschäftstermin hatte, ließ er sich zum Flughafen bringen. Allerdings hatte er einen fatalen Fehler begangen.

Erst nach zehn Stunden gefunden

Katera saß immer noch auf dem Rücksitz des Familienautos. Die 1-Jährige wurde erst zehn Stunden später von ihrer Mutter gefunden. Jenny Baker wollte ihre beiden Kinder aus der Kita abholen, musste dort aber erfahren, dass nur eine Tochter abgegeben wurde.

Sofort erschlich sie die Panik. Noch auf dem Heimweg rief sie die Rettungskräfte. Zuhause angekommen fand sie Katera leblos am Rücksitz wieder. Verzweifelt versuchte sie ihre Tochter wiederzubeleben. Mit dem Notarzt wurde die Kleine noch in ein Kinderkrankenhaus gebracht, allerdings konnten die Ärzte ihr nicht mehr helfen. Katera wurde im Spital für tot erklärt.

Höllenqualen

Die Qualen, die die Einjährige durchleben musste, kann man sich nicht annähernd vorstellen. Über Stunden in einem Hitzeauto festzusitzen. An diesem Tag hatte es 32 Grad Außentemperatur. In dem Laut „Mail Online“ soll es in dem Auto bis zu 50 Grad heiß gewesen sein. Temperaturen, die für Erwachsene schon unerträglich sind, geschweige denn für ein Kleinkind.

Noch wurden keine rechtlichen Schritte gegen den Vater eingereicht. Laut Bericht würden die Eltern eng mit den Behörden zusammenarbeiten. Matt und Jenny hatten Katera erst vor Kurzem adoptiert.