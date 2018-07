Vater & vier Töchter starben auf Heimweg vom Strand

Ein Vater und seine vier Töchter sind bei einem Autounfall im US-Bundesstaat Delaware ums Leben gekommen. Die Mutter sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Familie sei auf dem Heimweg von einem Strandausflug gewesen, als der Fahrer eines Autos auf der Gegenfahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verlor und frontal in das Auto der Familie fuhr.



Das berichtete die "New York Times" am Montag. Die Rettungskräfte konnten den 61 Jahre alten Vater und seine Töchter im Alter von 20 und 17 Jahren sowie seine 13 Jahre alten Zwillinge bei dem Vorfall in der Nacht zum Samstag nur noch tot bergen.