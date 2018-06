Verdächtiger Besucher: Kölner Dom evakuiert

Wegen eines verdächtigen Besuchers ist der Kölner Dom Freitagfrüh geräumt worden. Kurz nach 8.00 Uhr habe die Polizei einen Anruf erhalten, dass sich ein Mann in der Kathedrale "auffällig" verhalte, sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag auf Anfrage. Der Mann sei inzwischen "unter Kontrolle".



Die Hintergründe waren zunächst unklar, ebenso wodurch genau der Mann aufgefallen war. Der Kölner Dom wurde der Sprecherin zufolge am Vormittag vorsorglich mit Polizeihunden durchsucht.

Entwarnung

Die Durchsuchung des Kölner Doms mit Spürhunden ist beendet. Es sei nichts gefunden worden, der Dom werde in Kürze wieder geöffnet, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Kathedrale war wegen eines verdächtigen Mannes evakuiert worden.



Der etwa 25 Jahre alte Mann war mit einem Transporter auf der Domplatte vorgefahren und mehrmals in das Gotteshaus gelaufen. Daraufhin hatte der Sicherheitsdienst des Doms die Polizei alarmiert. Der Mann ließ sich dann widerstandslos abführen.