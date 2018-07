Verwüstungen durch Tornados in Iowa

Laut Polizeiangaben gibt es „zahlreiche Verletzte“ nach einem verheerenden Tornado-Ausbruch im US-Staat Iowa, berichtete der Sender ABC.

Zahlreiche der Opfer wurden am Gelände der Vermeer Corporation im Ort Pella von den verheerenden Windböen erwischt. Auf einem Parkplatz wurden PKWs, Vans und Pickups herumgeschleudert wie Spielzeugautos.

Die Stadt Marshalltown rief den Notstand aus, als ein „Twister“ das Zentrum des Ortes völlig verwüstete.

Video shows part of clocktower falling from atop the historic courthouse in Marshalltown, Iowa, as tornadoes cause destruction across multiple counties.



The city of Marshalltown has declared a state of emergency, officials told @ABC News. https://t.co/Naad0AXbVO pic.twitter.com/vSd1GpBnVg